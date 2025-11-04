Водителей предостерегли от использования телефона во время езды: сколько составит штраф

Водители рискуют получить штраф, активно используя телефон во время езды. Нарушением считается и настройка навигатора. Водитель должен проложить маршрут до начала движения. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Валентина Бачурина в диалоге с РИА Новости.