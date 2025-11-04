Водителей предостерегли от использования телефона во время езды: сколько составит штраф

Водители рискуют получить штраф, активно используя телефон во время езды. Нарушением считается и настройка навигатора. Водитель должен проложить маршрут до начала движения. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Валентина Бачурина в диалоге с РИА Новости.
Она напомнила, что нарушителей могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей. При этом водители имеют право пользоваться телефоном, если стоят в пробке или ждут зеленого сигнала светофона, пояснила юрист.
«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — предупредила Валентина Бачурина.
Эксперты Роскачества отметили, что в РФ также действуют меры против водителей с нечитаемыми автомобильными номерами. Денежное взыскание для нарушителей составит 500 рублей.