Водителей предостерегли от использования телефона во время езды: сколько составит штраф

Юрист Бачурина предупредила о штрафе за настройку навигатора во время езды.

Источник: Комсомольская правда

Водители рискуют получить штраф, активно используя телефон во время езды. Нарушением считается и настройка навигатора. Водитель должен проложить маршрут до начала движения. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Валентина Бачурина в диалоге с РИА Новости.

Она напомнила, что нарушителей могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей. При этом водители имеют право пользоваться телефоном, если стоят в пробке или ждут зеленого сигнала светофона, пояснила юрист.

«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — предупредила Валентина Бачурина.

Эксперты Роскачества отметили, что в РФ также действуют меры против водителей с нечитаемыми автомобильными номерами. Денежное взыскание для нарушителей составит 500 рублей.