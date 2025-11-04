Аналитик Бочкина: Счет в банке могут заблокировать за перевод самому себе

Российские банки начали временно блокировать операции россиян — теперь под подозрения попали и переводы средств между собственными счетами. Об этом во вторник, 4 ноября, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ru Эряния Бочкина.
К подобным мерам организациям пришлось прибегнуть в связи с усилением требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией систем контроля.
Подозрительными могут показаться операции, которые не соответствуют обычному поведению клиента — сюда входят частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц.
Поэтому банки временно приостанавливают подобную операцию, после чего проверяют источник происхождения денег.
— Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям, — цитирует Бочкину агентство «Прайм».
Юрист Илья Русяев, в свою очередь, рассказал, что рекламные предложения о возврате страховки по кредиту все чаще встречаются в Сети. Однако доверчивые клиенты могут столкнуться с мошенниками.