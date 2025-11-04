Песков: Кремль применит ИИ для сбора вопросов к прямой линии с Путиным

Сбор вопросов, которые поступят от граждан к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, будет осуществляться, в частности, с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, процесс начнётся за две недели до мероприятия.
«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.
По словам Пескова, такая процедура позволит перед прямой линией оперативно довести до президента все темы, которые волнуют людей.
Напомним, 3 ноября 2025 года Песков проинформировал, что подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным уже стартовала и ведётся полным ходом. Пресс-секретарь назвал указанную работу «сложным процессом».
Также сообщалось, что в рамках подготовки прямой линии с президентом РФ, которая проводилась в декабре 2024 года, также использовалась технология ИИ. С помощью искусственного интеллекта удалось обработать множество вопросов от граждан.