Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 3 на 4 ноября ещё в двух российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. По данным Росавиации, речь идёт о воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Самары.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Нижний Новгород (“Стригино”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 2:43 по московскому времени. Спустя 22 минуты ограничения распространились на самарский аэропорт Курумоч.

Одновременно с этим в аэропортах Пензы и Саратова отменили план «Ковёр», который был введён до полуночи. В настоящее время ограничения действуют в аэропортах Тамбова и Волгограда. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за 3,5 часа. Наибольшее количество БПЛА — 13 — ликвидировали над Волгоградской областью, семь дронов уничтожили над Ростовской областью, по три — над Белгородской и Воронежской областями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше