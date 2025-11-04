Ричмонд
Песков рассказал про сбор вопросов к прямой линии с Путиным

Сбор вопросов от граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году начнется за две недели до проведения мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что для сбора вопросов будет использоваться искусственный интелект.

«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — пояснил Песков ТАСС. Он отметил, что такой способ обеспечит возможность доведения до главы государства всей палитры общественного мнения в максимально сжатые сроки на этапе подготовительных мероприятий.

Прямые линии с президентом России проводятся регулярно и являются традиционным форматом прямого общения главы государства с гражданами. Последняя прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в декабре 2024 года, когда президент отвечал на вопросы россиян в течение четырех с половиной часов.

