Песков рассказал про сбор вопросов к прямой линии с Путиным

«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — пояснил Песков ТАСС. Он отметил, что такой способ обеспечит возможность доведения до главы государства всей палитры общественного мнения в максимально сжатые сроки на этапе подготовительных мероприятий.