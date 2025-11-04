Россиянам объяснили, почему банк может заморозить перевод средств самому себе

Ранее эксперт по финансам рассказал, что примерно 15−20% российских фрилансеров могут столкнуться с усилением контроля со стороны банков во втором полугодии 2025 и первом полугодии 2026 года. По его словам, повышенному вниманию подвергаются операции с характеристиками, которые кредитные организации считают «подозрительными». К ним относятся систематические поступления одинаковых сумм от разных отправителей, а также использование личных счетов для регулярных коммерческих доходов при отсутствии официального статуса предпринимателя.