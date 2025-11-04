«Парламентская газета»: целевые места в вузах создадут под заказчиков с 2026 года

Ранее правительство России приняло решение с 2026 года ввести ограничения на количество платных мест по популярным специальностям, включая экономику, психологию и юриспруденцию. Это решение коснется 46 направлений подготовки и будет реализовано поэтапно. Количество договорных студентов будет рассчитываться по специальной формуле с использованием данных о среднем количестве платников за последние три года.