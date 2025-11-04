Пермский НОЦ и компания из Омана договорились сотрудничать в сфере энергетики

Сотрудничество откроет новые возможности для пермяких специалистов.
Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) подписал документ о сотрудничестве с оманской компанией PRINCIPLE OF CHANGE LLC о подготовке кадров. Соглашение ориентировано на расширение партнерства в решении вопросов, связанных с экологией, технологиями и образованием, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.
«Развитие науки и образования является ключевым фактором для выхода на международные рынки. Совместная работа откроет новые возможности для наших специалистов по всему миру. Общие усилия позволят нам сделать вклад в развитие образования и улучшение современных технологий, связанных с экологией», — отметил директор Пермского НОЦ Павел Илюшин.
Научно-образовательный центр Пермского края занимает одну из трех лидирующих позиций среди учреждений России. Каждый год центр создает и внедряет в производственную деятельность промышленных компаний более сотни технологических разработок. В 2024 году учреждение получило официальный статус научно-производственного центра, специализирующегося на развитии беспилотной авиационной техники.