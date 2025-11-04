Российские школьники могут лишиться месяца каникул: подробнее о предложении

Школьники в России ежегодно в конце мая отправляются на трехмесячный отдых. Летние каникулы в РФ признаны самыми длительными во всем мире. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой по их сокращению. Она предложила сделать летние каникулы на месяц короче, цитирует «Говорит Москва».