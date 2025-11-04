Российские школьники могут лишиться месяца каникул: подробнее о предложении

Школьники в России ежегодно в конце мая отправляются на трехмесячный отдых. Летние каникулы в РФ признаны самыми длительными во всем мире. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой по их сокращению. Она предложила сделать летние каникулы на месяц короче, цитирует «Говорит Москва».
По мнению омбудсмена, школьникам хватит двух месяцев отдыха. Учащиеся отдыхают также еще три раза в год — осенью, зимой и весной. Уполномоченная по правам ребенка пояснила, что предложение основано на удобстве родителей.
«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — уточнила Ольга Ярославская.
Омбудсмен напомнила, что школьники фактически прекращают учиться еще в начале мая. По ее словам, процесс обучения завершают майские праздники и итоговые аттестации. Новых тем в середине мая обычно не проходят, добавила спикер.
Ольга Ярославская обратила внимание на проблему занятости детей летом. Она отметила, что родители не знают, куда отправить ребенка. В связи с этим многие школьники просто сидят дома, заверила омбудсмен.
По мнению Ольги Ярославской, обучение в июне могло бы быть продолжено. Она уточнила, что дети стали бы заниматься более творческими предметами. Так, в июне учащимся могут предложить рисование, музыку и, например, физкультуру, заключила омбудсмен.
В Госдуме тем временем предложили внедрить государственные «заработные платы» для занимающихся воспитанием детей родителей. Их могут начислять до достижения ребенком определенного возраста. Инициатива позволила бы частично решить вопрос о поддержке родителей после рождения детей. Так семья не останется без постоянного дохода.
На днях министр просвещения Сергей Кравцов получил обращение от депутатов ГД.
Они выступили с инициативой по внедрению федерального механизма списания ипотеки для педагогов, работающих в сельской местности. Оно, как предлагается, будет происходить поэтапно. Процесс будет зависеть от срока работы учителя в конкретном населенном пункте.