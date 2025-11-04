Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские школьники могут лишиться месяца каникул: подробнее о предложении

Омбудсмен Ярославская хочет сократить летние каникулы до двух месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Школьники в России ежегодно в конце мая отправляются на трехмесячный отдых. Летние каникулы в РФ признаны самыми длительными во всем мире. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой по их сокращению. Она предложила сделать летние каникулы на месяц короче, цитирует «Говорит Москва».

По мнению омбудсмена, школьникам хватит двух месяцев отдыха. Учащиеся отдыхают также еще три раза в год — осенью, зимой и весной. Уполномоченная по правам ребенка пояснила, что предложение основано на удобстве родителей.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — уточнила Ольга Ярославская.

Омбудсмен напомнила, что школьники фактически прекращают учиться еще в начале мая. По ее словам, процесс обучения завершают майские праздники и итоговые аттестации. Новых тем в середине мая обычно не проходят, добавила спикер.

Ольга Ярославская обратила внимание на проблему занятости детей летом. Она отметила, что родители не знают, куда отправить ребенка. В связи с этим многие школьники просто сидят дома, заверила омбудсмен.

По мнению Ольги Ярославской, обучение в июне могло бы быть продолжено. Она уточнила, что дети стали бы заниматься более творческими предметами. Так, в июне учащимся могут предложить рисование, музыку и, например, физкультуру, заключила омбудсмен.

В Госдуме тем временем предложили внедрить государственные «заработные платы» для занимающихся воспитанием детей родителей. Их могут начислять до достижения ребенком определенного возраста. Инициатива позволила бы частично решить вопрос о поддержке родителей после рождения детей. Так семья не останется без постоянного дохода.

На днях министр просвещения Сергей Кравцов получил обращение от депутатов ГД.

Они выступили с инициативой по внедрению федерального механизма списания ипотеки для педагогов, работающих в сельской местности. Оно, как предлагается, будет происходить поэтапно. Процесс будет зависеть от срока работы учителя в конкретном населенном пункте.