Учёные выявили новое полезное свойство мёда для здоровья

Исследователи из университета Загреба подтвердили пользу мёда для здоровья. Согласно обзору учёных, опубликованному в журнале Antioxidants, мёд нейтрализует свободные радикалы, укрепляет сердце и обладает противовоспалительным действием.

Источник: Life.ru

Наиболее значимым считается воздействие мёда на уровень глюкозы в крови, что представляет особую ценность для пациентов с диабетом. Содержащиеся в мёде компоненты — флавоноиды, витамины и аминокислоты — работают вместе, усиливая защиту клеток от повреждений.

Мёд также ускоряет заживление ран, укрепляет иммунитет и поддерживает работу нервной системы. Его богатый состав делает продукт эффективным средством для профилактики различных заболеваний.

Ранее Life.ru узнал, как чай с лимоном разрушает витамин С. Чай с лимоном — одно из самых привычных сочетаний в нашем рационе. Его пьют для бодрости, при простуде и просто для удовольствия. Однако традиционный способ заваривания может лишать этот напиток его главной пользы. Чтобы напиток действительно оставался витаминизированным, нужно соблюдать простое правило: добавлять лимон только в остывший чай, когда температура опустится ниже 40−45°C. Так витамин С сохранится, а вкус остаётся насыщенным и освежающим.

