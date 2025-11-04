Учёные выявили новое полезное свойство мёда для здоровья

Ранее Life.ru узнал, как чай с лимоном разрушает витамин С. Чай с лимоном — одно из самых привычных сочетаний в нашем рационе. Его пьют для бодрости, при простуде и просто для удовольствия. Однако традиционный способ заваривания может лишать этот напиток его главной пользы. Чтобы напиток действительно оставался витаминизированным, нужно соблюдать простое правило: добавлять лимон только в остывший чай, когда температура опустится ниже 40−45°C. Так витамин С сохранится, а вкус остаётся насыщенным и освежающим.