Россиян предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

За длительный прогрев автомобиля во дворах домов может поступить штраф в размере до трёх тысяч рублей. Как рассказал РИА «Новости» депутат Павел Федяев, подобные действия подпадают под статью 12.28 Кодекса об административных правонарушениях.

Источник: Life.ru

По его словам, нахождение автомобиля с заведённым мотором во дворе дольше пяти минут при отсутствии посадки пассажиров или разгрузки расценивается как стоянка с работающим двигателем. За это предусмотрен административный штраф: до 1500 рублей в большинстве регионов и до 3000 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

Как уточнил парламентарий, способ запуска двигателя — ручной или дистанционный — значения не имеет. Главное, что заведённое транспортное средство находится без движения. Подобные правила распространяются и на другие действия, запрещённые во дворах многоквартирных домов: учебную езду, сквозное движение, стоянку автобусов и грузовиков.

А ранее на Крымском мосту автолюбители на электромобилях столкнулись со штрафами. Водители попались на попытке незаконно въехать на мост с разных сторон, что привело к штрафам. Каждый штраф составил по 750 рублей. Ранее власти приняли решение временно ограничить движение автомобилей с электрическими двигателями по переправе. Такие меры обусловлены необходимостью повысить уровень безопасности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

