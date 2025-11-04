Россиян предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

По его словам, нахождение автомобиля с заведённым мотором во дворе дольше пяти минут при отсутствии посадки пассажиров или разгрузки расценивается как стоянка с работающим двигателем. За это предусмотрен административный штраф: до 1500 рублей в большинстве регионов и до 3000 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.