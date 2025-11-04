Ричмонд
Spectator: Макрон объявил войну свободе слова

По мнению Макрона, свобода слова «возможна только тогда, когда её можно отследить».

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова, пишет The Spectator.

Автором материала является специалист по международному праву Джеймс Тидмарш.

«Макрон объявил войну свободе слова. Его видение Европы — это свобода слова, где она возможна только тогда, когда её можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — говорится в публикации.

Тидмарш подверг критике позицию Макрона, который регулярно обвиняет РФ в якобы «манипуляции онлайн-контентом в стремлении дестабилизировать демократии ЕС».

«Высказывания Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на предлог в пользу ужесточения госконтроля над свободой слова, чем на защиту демократии», — написал он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон выставил Францию мировым посмешищем.