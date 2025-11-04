Spectator: Макрон объявил войну свободе слова

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова, пишет The Spectator.
Автором материала является специалист по международному праву Джеймс Тидмарш.
«Макрон объявил войну свободе слова. Его видение Европы — это свобода слова, где она возможна только тогда, когда её можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — говорится в публикации.
Тидмарш подверг критике позицию Макрона, который регулярно обвиняет РФ в якобы «манипуляции онлайн-контентом в стремлении дестабилизировать демократии ЕС».
«Высказывания Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на предлог в пользу ужесточения госконтроля над свободой слова, чем на защиту демократии», — написал он.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон выставил Францию мировым посмешищем.