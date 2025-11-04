Ричмонд
Пропавшую в Семее особенную девочку нашли

В Семее полицейским удалось найти 11-летнюю девочку, которая после отмены занятий не вернулась домой. Помогла найти девочку горожанка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в полиции, информация о пропаже ребенка поступила на пульт 102 в 18:30. Родители девочки сообщили, что она должна была быть на занятиях в 13:00, но уроки отменили, и ребенок решил самостоятельно добраться домой.

Для поиска несовершеннолетней все службы полиции города были подняты по тревоге. Оперативные группы обследовали дворы, улицы и общественные места, отрабатывали различные маршруты возможного передвижения ребенка. Записи с камер видеонаблюдения фиксировали девочку в разных частях города, и силы полиции перебрасывались на соответствующие направления.

Девочка была особенной и не ориентировалась на местности, поэтому не понимала, куда идти. Благодаря внимательности и отзывчивости жительницы города Фаризы, которая заметила девочку и сообщила об этом в полицию, ребенок был найден и доставлен домой.

Начальник Управления полиции Семея Кайрат Абдыгалиев лично поблагодарил девушку за проявленное неравнодушие и пообещал поощрить ее благодарственным письмом от полиции.