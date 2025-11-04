Новосибирцев ждёт рост пособий и выплат в 2026 году

Повышение затронет в частности единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячные выплаты из материнского капитала, пособия для граждан с низким уровнем доходов, а также социальные доплаты к пенсии по старости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.