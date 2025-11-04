Новосибирцев ждёт рост пособий и выплат в 2026 году

С 1 января 2026 года в России планируется повышение прожиточного минимума, что приведет к увеличению целого ряда социальных выплат.
Повышение затронет в частности единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячные выплаты из материнского капитала, пособия для граждан с низким уровнем доходов, а также социальные доплаты к пенсии по старости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
Прожиточный минимум представляет собой минимальный доход, необходимый для покрытия базовых потребностей. С нового года его величина на душу населения в целом по России увеличится на 6,8% и составит 18 939 рублей.
Напомним, что в Новосибирской области в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 1 182 рубля и составит 18 560 рублей на душу населения.
