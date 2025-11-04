Mirror: Кашель, сохраняющийся три недели, может быть симптомом рака

Человеку, которого одолевает кашель больше трех недель, следует немедленно обратиться к врачу — велик риск обнаружения онкологического заболевания. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказали специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
— Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью, — добавили медики.
Иногда кашель — безобидный симптом, свойственный многим заболеваниям, среди которых COVID-19 или ОРВИ.
Несмотря на это, опасность обнаружения тяжелых болезней остается — ежегодно от этого умирает более 33 тысяч британцев, передает издание Mirror.
Врач-кардиолог и функциональный диагност Ирина Поляева также рассказала, что некоторые нередко списывают постоянное ощущение холода в конечностях на низкую температуру вокруг или недостаток физической активности.
После долгой прогулки на морозе многие хотят как можно скорее оказаться в горячей ванне или встать под душ, однако делать этого не следует. Терапевт Кристина Радина объяснила, как правильно согреваться, чтобы не навредить здоровью.