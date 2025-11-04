Историк Куклинский раскрыл тайны Красноярска

— Из рукотворных — часовня Параскевы Пятницы как символ ранней жизни города. До её постройки здесь располагалась вышка казаков-основателей. А ещё раньше, в эпоху Средневековья, в этих местах был могильник. Он был обнаружен в 1920-е годы, что добавляет этому месту историческую глубину. К знаковым зданиям можно отнести утраченный железнодорожный мост через Енисей инженеров П. С. Проскурякова и Е. К. Кнорре. История его строительства без использования тяжёлой техники поражает масштабностью. Мост протяжённостью почти 1 км из шести огромных металлических ферм длиною 145 м был построен менее чем за три года.