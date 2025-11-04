Историк Куклинский раскрыл тайны Красноярска

История города полна драматических событий и загадок, которые до сих пор будоражат умы. О том, как город возрождался из пепла, кто на самом деле строил его «золотой век» и что является истинным символом Красноярска, корреспонденту krsk.aif.ru рассказал краевед Илья Куклинский.
О девочке-фантоме.
Наталия Тихомирова, krsk.aif.ru: Илья, одна из самых громких городских легенд последнего десятилетия — это история о девочке-фантоме, которая таинственным образом появляется на десятках дореволюционных снимков. Как историк, вы верите в мистику, или у этой истории есть разгадка?
Илья Куклинский: Легенда о девочке-фантоме имеет достоверные исторические свидетельства. Всё началось летом 2015 года: на нескольких снимках с разными датами обнаружилась одна и та же девочка с косой, в неизменном костюме, шляпке и с зонтом. Я уже знал о присутствии девочки на нескольких стеклянных негативах и фотографиях из фондов. Она появлялась на фоне знаковых мест Красноярска: театра им. Пушкина, Воскресенского собора, железнодорожного моста. Удалось установить: это 1908−1909 годы. Но авторство снимков было загадкой, легенда о девочке обросла мистикой.
Девочку называли призраком, утверждали, что её образ проявился лишь спустя 100 лет. Это, конечно, не так: изображение присутствовало на оригинальных стеклянных негативах, никакого фотомонтажа не было. В 2022 году нашли фотоальбом городской управы, который и поставил точку в этой истории. Автором фотографий оказался делопроизводитель управы, фотограф-любитель Евгений Трофимович Архиппов (Архипов). А загадочной девочкой была его дочь Гали. Так городская легенда стала документально подтверждённым фактом.
Что касается коллективной памяти, то состав населения за последние 150 лет изменился кардинально. Сегодня здесь живёт очень мало людей, чьи предки жили в городе хотя бы 100 лет назад.
— Говоря о драмах, часто упоминают чудовищный пожар 1773 года, который якобы стёр город с лица земли. Было ли его восстановление чем-то невероятным?
— В Красноярске было два опустошительных пожара — в 1773 и 1881 году. Но выгорела лишь часть города. Огонь уничтожил в основном имущество горожан, сами жители в этих пожарах массово не погибли. Многим семьям пришлось временно перебраться к родственникам. Но о том, что город полностью опустел, речи не было.
Общество и власти продемонстрировали удивительную организованность. После пожара 1881 года был оперативно создан комитет по раздаче пособия погорельцам. Выплаты производились из спецфонда, он собирался из пожертвований компаний, частников и даже лично государя императора и императрицы. Подавляющее большинство горожан начало строиться заново.
«Золотой век» и переломные моменты.
— XIX век называют «золотым веком» Красноярска, эпохой купцов-миллионщиков: Кузнецовых, Гадаловых. Они вели бизнес и формировали городскую среду. Чей вклад вы считаете самым значимым, а чья история незаслуженно забыта?
— Если говорить о самом значительном благотворительном вкладе в культуру и образование, то это, несомненно, семья купца и золотопромышленника Петра Ивановича Кузнецова. Именно на его средства была построена каменная часовня Параскевы Пятницы на Покровской (ныне Караульной) горе — один из главных символов города. Он же оплатил Василию Сурикову обучение в Петербургской академии художеств и выплачивал ему стипендию.
Дети Петра Ивановича достойно продолжили дело отца. Его сын Лев Петрович Кузнецов завещал 13 тыс. руб. на постройку городской лечебницы. Дочь Евдокия Петровна была попечительницей красноярского Владимирского детского приюта и председателем совета Общества вспомоществования учащимся Енисейской губернии.
Его дочь Юлия Петровна Матвеева вместе с мужем стала основательницей музея, ныне Красноярского краевого краеведческого. Собственно, супруги Матвеевы вместе с сёстрами Евдокией Петровной и Александрой Петровной Кузнецовыми пожертвовали большую часть денег на музей. К огромному сожалению, могилы самого Петра Ивановича Кузнецова и нескольких его детей на старом кладбище были утрачены в середине ХХ века.
А вот чья благотворительная деятельность действительно колоссальна, но совершенно недооценена, так это супругов Татьяны Ивановны и Исидора Григорьевича Щёголевых. Он был городским головой, занимался оптовой торговлей. Когда в 1849 году при строительстве начал разрушаться Кафедральный Богородице-Рождественский собор, он пожертвовал астрономическую сумму — 560 тыс. руб. серебром. Его супруга открывала соцучреждения: ремесленное училище для детей из бедных семей, богадельню, сиропитательный (воспитательный) дом для девочек-сирот.
Но итог жизни самих меценатов оказался трагическим. Их похоронили в крипте в Кафедральном соборе, на который они жертвовали огромные средства. В 1936 году собор был взорван, останки супругов Щёголевых уничтожены.
— Если бы выбрать один переломный момент за 400 лет, который радикально изменил судьбу города, что бы это было?
— В истории Красноярска был не один, а несколько таких переломных моментов. Оба пожара стали, как говорят учёные, точками бифуркации, различных путей развития городской среды. После пожара 1773 года город, до этого хаотично застроенный, начал развиваться по новой линейной планировке петербургского типа, черты которой мы видим и сегодня. А пожар 1881-го дал толчок к застройке с обязательным требованием возводить брандмауэры — противопожарные стены.
Другой важнейший момент — 1822 год, когда была создана Енисейская губерния, а Красноярск получил статус губернского центра. Это имело огромное значение для его дальнейшего роста. Нельзя недооценивать прокладку Транссиба и строительство железнодорожного моста через Енисей в 1894—1899 годах. Это событие помогло значительному увеличению потока переселенцев и кратно усилило его торгово-экономические связи с другими губерниями. И наконец, ещё один коренной перелом произошёл в годы Великой Отечественной. Эвакуация промпредприятий в край навсегда изменила его экономику, превратив регион в мощный индустриальный центр.
Визитная карточка.
— Что, на ваш взгляд, является главным кодом Красноярска, его истинной визитной карточкой?
— Из рукотворных — часовня Параскевы Пятницы как символ ранней жизни города. До её постройки здесь располагалась вышка казаков-основателей. А ещё раньше, в эпоху Средневековья, в этих местах был могильник. Он был обнаружен в 1920-е годы, что добавляет этому месту историческую глубину. К знаковым зданиям можно отнести утраченный железнодорожный мост через Енисей инженеров П. С. Проскурякова и Е. К. Кнорре. История его строительства без использования тяжёлой техники поражает масштабностью. Мост протяжённостью почти 1 км из шести огромных металлических ферм длиною 145 м был построен менее чем за три года.
К нерукотворным символам города можно отнести Енисей и Столбы. Это природные символы, они рассказывают историю не столько людей, сколько самого места, его мощи и вечности.
— На пороге 400-летия что бы вы как историк пожелали городу и его жителям на следующее столетие? Какой главный урок прошлого нам важно помнить?
— Я бы пожелал всем красноярцам не быть Иванами, не помнящими родства, а чтить и уважать память предков. Прошу оберегать каждое историческое здание, артефакт, связанный с нашей богатой историей. Главный урок, который мы должны извлечь из нашего прошлого, очень прост: разрушить всегда легче, чем сохранить. И нужно каждый день проживать с мыслью, что для нас сейчас настало время собирать камни, а не разбрасывать.