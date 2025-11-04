Ричмонд
Первая ракетка Казахстана возглавляет чемпионат Германии

Бременский «Вердер» с казахстанцем Кириллом Герасименко в составе лидирует в первенстве Германии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба НОК РК, 12 команд высшего дивизиона в данный момент сражаются за право попасть в финальную четверку, которая в конце сезона разыграет медали.

Турнирная таблица после шести туров выглядит так:

1 место — «Вердер» (Бремен), пять побед и одно поражение (5−1).2 место — FC TT (Саарбрюккен), 4−2.3 место — ТTC (Швальбе Бергнойштадт), 4−2.4 место — «Боруссия» (Дюссельдорф), 4−2.5 место — ТТС (Фульда-Маберцелль), 4−2.6 место ASC — (Грюнветтерсбах), 3−3.7 место — ТТF (Оксенхаузен), 3−3.8 место — SV (Мюльхаузен), 3−3.9 место — «Боруссия» (Дортмунд), 2−4.10 место — TTC (Гренцау), 2−4.

3 ноября «Вердер» (Бремен) примет на своей площадке TTC из Гренцау.

