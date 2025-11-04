В Новосибирске показали архивные кадры ноябрьских демонстраций в СССР

В Новосибирске в советские годы не отмечали День народного единства, этот праздник появился лишь в начале 21 века. Однако в СССР был другой важный праздник — годовщина Октябрьской революции. Его также отмечали в ноябре и тоже воспринимали как символ единства народа.
Годовщина Октябрьской революции отмечалась 7 ноября. В этот день проходили демонстрации. Тысячи новосибирцев проходили по центральным улицам города. В колоннах шли рабочие заводов, представители различных организаций, школьники и студенты.
В этот день не обходилось и без парадов. Военная техника выстраивалась на главной площади города, проходил строй офицеров.