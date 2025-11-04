«Потрошителя уток» задержали в Астане

Видео с «потрошителем уток», снятые одним из прохожих, появилось в соцсетях и вызвал шквал недовольства астанчан. На кадрах видно, что прямо в Президентском парке мужчина разделывает дичь на глазах у детей. После недовольства горожан на ролик отреагировали в полиции. Личность «потрошителя» тут же установили, его доставили в отдел. Там он пояснил, что уток ему привезли родственники из деревни. И чтобы не разделывать их в чистой квартире, супруга отправила мужчину на улицу. Другого места, кроме как Президентского парка, он не нашел. Теперь астанчанина ждет суд. «По данному факту установлен и доставлен в отдел полиции 38-летний житель столицы. Возбуждено административное производство по факту загрязнения мест общего пользования. Материалы дела направлены в суд для принятия решения», — сообщили в полиции. Правоохранители напомнили, что подобные действия недопустимы в общественных местах, так как нарушают санитарные нормы и порядок.