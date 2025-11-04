Подарила Миронова и Маковецкого: коллеги простились с актрисой Штеренгарц

«Я всю жизнь работал с одним ассистентом по подбору актеров… Инночка была уникальным человеком во всем: дитя серебряного века, образованная, замечательной наполненности культурной, театралом. Она подарила мне и Сергея Маковецкого, и Евгения Миронова. Большинство актёров в фильмах, которые мы снимали, в общем-то, так или иначе, пришли в проекты с ее подачи», — сказал режиссер.