Подарила Миронова и Маковецкого: коллеги простились с актрисой Штеренгарц

В возрасте 78 лет скончалась известный кастинг-директор, актриса и сценарист Инна Штеренгарц. Ее уход стал тяжелой утратой для российского кинематографа. Прощание с многогранной творческой личностью, подарившей зрителям десятки талантливых ролей и актерских открытий, состоится в Екатеринбурге.
Трагическое совпадение: ушла в день рождения.
Печальное известие подтвердил сын Инны Штеренгарц, Александр. Он сообщил, что его мама скончалась 2 ноября в 78 лет, в свой день рождения.
«Маму похоронят на Широкореченском кладбище, поминальный обед состоится в Доме кино», — отметил Александр Штеренгарц.
Испытание болезнью: инсульт и деменция.
Александр Штеренгарц рассказал, что мама скончалась от продолжительной болезни. Несколько лет назад у нее произошел инсульт, после чего актриса проживала с сыном в Екатеринбурге.
Режиссер Владимир Хотиненко, много лет сотрудничавший с Штеренгарц отметил, что болезнь серьезно подкосила актрису.
«Не так давно Инночка вроде бы и нормально себя чувствовала. И вот ушла… Последние годы она уже не могла работать, у нее уже и деменция была, она общалась такими односложными предложениями. Но, слава богу, в моей памяти остался ее чудесный голос», — с грустью поделился Хотиненко.
«Она подарила мне Маковецкого и Миронова».
Владимир Хотиненко назвал Инну Штеренгарц уникальным человеком и ключевой фигурой в создании своих фильмов.
«Я всю жизнь работал с одним ассистентом по подбору актеров… Инночка была уникальным человеком во всем: дитя серебряного века, образованная, замечательной наполненности культурной, театралом. Она подарила мне и Сергея Маковецкого, и Евгения Миронова. Большинство актёров в фильмах, которые мы снимали, в общем-то, так или иначе, пришли в проекты с ее подачи», — сказал режиссер.
Хотиненко подчеркнул ее невероятную преданность профессии: «Инна — редкий человек по самоотдаче невероятной. Постоянно на спектакли ходила, потом кого-то рекомендовала, мы проводили встречи. В общем, она активно участвовала в процессе».
Режиссер не только доверял Штеренгарц подбор артистов, но и прислушивался к ее мнению по сценариям и фильмам.
«Я, конечно, всегда к ней прислушивался. И сейчас ощущаю очень личную потерю, как будто ближайший родственник ушел. Знаете, мне даже трудно представить, как работать без нее, потому что настолько мы все за годы привязались друг к другу, переплелись», — признался Хотиненко.
Режиссёр признался: «Инна не умерла для меня. Она для меня ушла. Это уже часть моей жизни».
Наследие Инны Штеренгарц: «Знатоки», «Гибель империи» и многое другое.
Фильмография, к которой Штеренгарц имеет отношение как кастинг-директор, сценарист или актриса, насчитывает более десятка картин.
Ее дебют в кинематографе состоялся в 1993 году, среди известных проектов — фильмы «Макаров», «Каникулы в зазеркалье» и «Вечерний звон», «По ту сторону волков», «Метаморфозис». Она также снялась в сериалах «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», «Третейский судья | Дело № 23».
В качестве сценариста внесла вклад в создание фильма «Из отголосков далёкой речи».
Занимала должность кастинг-директора в киноиндустрии, занималась отбором актёров для участия в различных проектах. Одна из известных работ — сериал «Гибель империи».
В свое время Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала заведующей литературной частью театра, затем редактором документальных фильмов на Свердловской киностудии.