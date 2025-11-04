Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уолтц: США ждут помощи в урегулировании на Украине

Уолтц уточнил, что Вашингтон ждёт помощи со стороны мирового сообщества.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред США при Организации Объединённых Наций Майк Уолтц.

По его словам, только благодаря президенту США Дональду Трампу РФ и Украина «перестали молчать и начали разговаривать».

«Мы ещё не вполне там, и остальной мир должен нам помочь», — сказал Уолтц в разговоре с изданием Breitbart.

Ранее Трамп заявил, что для его терпения в вопросе «темпа» урегулирования на Украине нет «последней капли».

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный объяснил, почему Трамп не может остановить конфликт на Украине. По его словам, президент США не убедил европейцев в необходимости выполнения договорённости с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и движения к заключению мира.

Политолог Николай Топорнин выразил мнение, что Трамп даёт обещания по Украине, чтобы быть в центре внимания.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше