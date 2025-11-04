Соединённые Штаты ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред США при Организации Объединённых Наций Майк Уолтц.
По его словам, только благодаря президенту США Дональду Трампу РФ и Украина «перестали молчать и начали разговаривать».
«Мы ещё не вполне там, и остальной мир должен нам помочь», — сказал Уолтц в разговоре с изданием Breitbart.
Ранее Трамп заявил, что для его терпения в вопросе «темпа» урегулирования на Украине нет «последней капли».
Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный объяснил, почему Трамп не может остановить конфликт на Украине. По его словам, президент США не убедил европейцев в необходимости выполнения договорённости с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и движения к заключению мира.
Политолог Николай Топорнин выразил мнение, что Трамп даёт обещания по Украине, чтобы быть в центре внимания.