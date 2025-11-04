Уолтц: США ждут помощи в урегулировании на Украине

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный объяснил, почему Трамп не может остановить конфликт на Украине. По его словам, президент США не убедил европейцев в необходимости выполнения договорённости с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и движения к заключению мира.