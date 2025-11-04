Диетолог Селезнева оценила появление водорослей нори в школьных меню Тюмени

Водоросли нори, которыми предложили заменить чипсы и шоколадки в школах Тюмени, являются источником йода, сообщила aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Напомним, ранее сообщалось, что в тюменских школах чипсы, конфеты и шоколадки заменят на водоросли нори. В рамках нововведения было закуплено 100 тысяч пачек нори. Предварительно, их распределят по 54 школам города.
Уточняется, что заменить чипсы и сладости на водоросли решили в целях оказания положительного влияния на здоровье школьников.
«Водоросли нори — отличная альтернатива чипсам. Источник йода и других минералов, витаминов, а также пищевых волокон, хлорофилла», — пояснила Селезнева.
Идея заменить чипсы водорослями нори, вероятно, появилась из-за их вкусовой схожести. Водоросли выращивают в акватории моря на сетках, а затем собирают, обрабатывают и превращают в тонкие хрустящие листы.
При этом они гораздо полезнее чипсов. Водоросли нори содержат йод, железо, фосфор, витамины A и D.
Однако их нежелательно употреблять людям с гипертиреозом и другими заболеваниями щитовидной железы.
