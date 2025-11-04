Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Селезнева оценила появление водорослей нори в школьных меню Тюмени

Специалист Селезнева рассказала, почему замена чипсов на водоросли нори позитивно скажется на здоровье школьников.

Источник: Аргументы и факты

Водоросли нори, которыми предложили заменить чипсы и шоколадки в школах Тюмени, являются источником йода, сообщила aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

Напомним, ранее сообщалось, что в тюменских школах чипсы, конфеты и шоколадки заменят на водоросли нори. В рамках нововведения было закуплено 100 тысяч пачек нори. Предварительно, их распределят по 54 школам города.

Уточняется, что заменить чипсы и сладости на водоросли решили в целях оказания положительного влияния на здоровье школьников.

«Водоросли нори — отличная альтернатива чипсам. Источник йода и других минералов, витаминов, а также пищевых волокон, хлорофилла», — пояснила Селезнева.

Идея заменить чипсы водорослями нори, вероятно, появилась из-за их вкусовой схожести. Водоросли выращивают в акватории моря на сетках, а затем собирают, обрабатывают и превращают в тонкие хрустящие листы.

При этом они гораздо полезнее чипсов. Водоросли нори содержат йод, железо, фосфор, витамины A и D.

Однако их нежелательно употреблять людям с гипертиреозом и другими заболеваниями щитовидной железы.

Ранее диетолог Поляков назвал самые полезные орехи для организма.