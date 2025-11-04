Ричмонд
Пострадавший при обрушении средневековой башни в Риме рабочий умер в больнице

Мужчина, который пробыл 10 часов под обломками башни, скончался от травм.

Источник: Комсомольская правда

Рабочий, который более десяти часов погиб под завалами обрушившейся в Риме средневековой башни, умер в больнице.

«Рабочий, которого в понедельник вытащили из-под завалов обрушившейся средневековой башни в Риме, скончался в больнице», — информирует AFP.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов рухнувшей в центре Рима средневековой башни Torre dei Conti 66-летнего рабочего, который пробыл там более десяти часов с момента обрушения здания.

Напомним, в понедельник 3 ноября в центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни на территории Императорских форумов. Башня была закрыта на реставрацию, на территории объекта находились только занятые в этом процессе работники.

Всё об истории средневековой башни, которая пережила два землетрясения, но не выдержала реконструкции, читайте здесь на KP.RU.