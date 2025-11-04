Пострадавший при обрушении средневековой башни в Риме рабочий умер в больнице

Рабочий, который более десяти часов погиб под завалами обрушившейся в Риме средневековой башни, умер в больнице.
«Рабочий, которого в понедельник вытащили из-под завалов обрушившейся средневековой башни в Риме, скончался в больнице», — информирует AFP.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов рухнувшей в центре Рима средневековой башни Torre dei Conti 66-летнего рабочего, который пробыл там более десяти часов с момента обрушения здания.
Напомним, в понедельник 3 ноября в центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни на территории Императорских форумов. Башня была закрыта на реставрацию, на территории объекта находились только занятые в этом процессе работники.
