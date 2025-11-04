Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Казани и Уфы ввели план «Ковёр»

Ночью 4 ноября в аэропортах Казани и Уфы ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — утончили в ведомстве.

Ранее около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Местные жители рассказали, что громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города. В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожала беспилотники на окраине Кстово.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.