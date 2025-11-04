Губернатор и мэр Новосибирска поздравили жителей с Днём народного единства

Мэр Максим Кудрявцев в своём поздравлении также акцентировал, что сила России всегда заключалась в сплочённости её граждан. Он напомнил, что в сложные периоды истории именно единство становилось надёжным щитом для Отечества, а сегодня все вновь объединены общей целью — защитой безопасности и суверенитета страны ради её процветания.