Губернатор и мэр Новосибирска поздравили жителей с Днём народного единства

В День народного единства глава региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обратились с поздравлениями к жителям области. В своих обращениях они подчеркнули значимость этого государственного праздника для страны и каждого её гражданина.
Губернатор, обращаясь к землякам, отметил, что, несмотря на многонациональность, культурное и религиозное разнообразие, россияне являются единым народом и одной большой семьёй.
«При всей многонациональности России, при всем многообразии нашей культуры, языков и религий, мы — единый народ, одна большая российская семья», — сообщил губернатор в своём телеграм-канале.
Андрей Травников охарактеризовал это единство как историческое наследие предков, которое во все времена давало силы для развития, новых свершений и подвигов. Он пожелал новосибирцам и их семьям благополучия, взаимопонимания, здоровья и уверенности в светлом будущем России.
Мэр Максим Кудрявцев в своём поздравлении также акцентировал, что сила России всегда заключалась в сплочённости её граждан. Он напомнил, что в сложные периоды истории именно единство становилось надёжным щитом для Отечества, а сегодня все вновь объединены общей целью — защитой безопасности и суверенитета страны ради её процветания.
«Новосибирск — наш общий дом, где бок о бок живут люди разных национальностей и культур. Вместе мы делаем город лучше и комфортнее для жизни», — сообщил мэр Новосибирска в своём телеграм-канале.