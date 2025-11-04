Миллиардер из Владивостока сделал выбор в пользу китайского авто

Основатель сети DNS сменил свой Land Cruiser после восьми лет эксплуатации на гибридный BYD Leopard 5. В социальных сетях он рассказал о впечатляющих преимуществах китайского автопрома.
Известный приморский предприниматель, основатель сети DNS Дмитрий Алексеев, на личном опыте протестировал один из флагманских гибридных внедорожников из КНР — BYD Leopard 5. Сравнивая его с привычным Land Cruiser, миллиардер пришел к выводу, что авторынок стоит на пороге смены технологической эпохи.
«Я думал, что тема с автомобилями для меня закрыта. Последние восемь лет ездил на Land Cruiser, и это очень, очень хорошая машина. Но что-то дернуло меня на эксперимент», — поделился Алексеев.
По его словам, переход с японского внедорожника на китайский гибрид оказался сопоставим с переходом с кнопочного телефона на современный смартфон.