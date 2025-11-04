Ричмонд
В Каменске-Уральском открыт секретный завод, попасть туда может не каждый: что там производят

В Каменске-Уральском работает завод, производящий колокола, однако экскурсии туда устраивают очень редко и только большими группами. Подробнее о том, как туда добраться и сколько стоит билет — в материале URA.RU.

Экскурсии проводят только в составе групп.

В Каменске-Уральском работает завод, производящий колокола, однако экскурсии туда устраивают очень редко и только большими группами. Подробнее о том, как туда добраться и сколько стоит билет — в материале URA.RU.

Как добраться до Колокольного завода «Пятков и КО».

Завод расположен в Каменске-Уральском, туда ходят электрички. Билет в одну сторону стоит 212 рублей. Производство находится в городской черте на улице Революционная, 49А. Кроме самостоятельного путешествия, можно записаться на тур — туда допускаются дети старше 11 лет, записаться можно через портал Центра развития туризма региона.

Как попасть на экскурсию по производству.

Колокола, произведенные на заводе, звучат и в храмах Екатеринбурга.

О заводе мало кто знает, поэтому экскурсии туда стоят недорого — 100 рублей с человека. Однако увидеть своими глазами скрытые от всех помещения удастся, только если собраться большой группой или дождаться специальных дней. В ходе экскурсии посетителям покажут заготовки, раскроют технологию производства и дадут позвонить в колокола.

Интересные факты о заводе.

На предприятии отливают колокола массой от шести килограммов до 17 тонн. Изделия завода можно встретить в храмах России, Европы и Америки. Один из колоколов произведен специально для храмов Лондона, на нем изображен лик Елизаветы II. В Екатеринбурге колокола уральского производства звучат в храмах Большой Златоуст, Храме на Крови и во всех церквях Каменска-Уральского.

