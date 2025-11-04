В Каменске-Уральском открыт секретный завод, попасть туда может не каждый: что там производят

На предприятии отливают колокола массой от шести килограммов до 17 тонн. Изделия завода можно встретить в храмах России, Европы и Америки. Один из колоколов произведен специально для храмов Лондона, на нем изображен лик Елизаветы II. В Екатеринбурге колокола уральского производства звучат в храмах Большой Златоуст, Храме на Крови и во всех церквях Каменска-Уральского.