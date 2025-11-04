В аэропортах Казани и Уфы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска действовали ограничения на приём и выпуск самолётов. Также они были введены в аэропортах Краснодара, Сочи, Пензы, Оренбурга и Ульяновска.