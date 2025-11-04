В аэропортах Казани и Уфы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушных гаванях Казани и Уфы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты Казани, Уфы. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Кроме того, временные ограничения установлены в аэропорту Нижнекамска.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, в ночь на вторник и вечером в понедельник временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в гаванях Самары, Нижнего Новгорода, Пензы и Волгограда.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска действовали ограничения на приём и выпуск самолётов. Также они были введены в аэропортах Краснодара, Сочи, Пензы, Оренбурга и Ульяновска.