В Карагандинской области школьников учат делать города чище и экологичнее

— Теперь мы точно знаем, что чистый город начинается с нас! Мы команда — и нам по силам сделать Шахтинск чище, — считает Ангелина Положаева, ученица 8-го класса гимназии имени С. Сейфуллина. — Мы не просто говорим об экологии — мы действуем!