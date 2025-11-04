В Карагандинской области школьников учат делать города чище и экологичнее

В учебных заведениях региона проходят интерактивные лекции и открытые уроки, где специалисты в области экологии и природопользования рассказывают учащимся о правилах сортировки мусора — бумаги, пластика, стекла
Организатор — Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.
С 3 по 5 ноября лекции читают в школах Шахтинска и Сарани. Общий охват проектом уже составил около 1500 учеников из 30 школ региона.
— Теперь мы точно знаем, что чистый город начинается с нас! Мы команда — и нам по силам сделать Шахтинск чище, — считает Ангелина Положаева, ученица 8-го класса гимназии имени С. Сейфуллина. — Мы не просто говорим об экологии — мы действуем!
Школьники на лекциях узнают о жизненном цикле отходов и о том, какую пользу переработка приносит экономике и экологии. Особое внимание уделяется практике: в образовательных учреждениях внедряются системы раздельного сбора мусора и проводится работа по мотивации учеников участвовать в экоинициативах.
«Национальная инициатива “Таза Қазақстан” — это не просто уборка территорий. Это воспитание нового экологического сознания. Проект “Разделяй, сдавай, перерабатывай!” помогает заложить основы ответственного отношения к отходам у школьников, ведь именно они станут тем поколением, которое построит более чистый и зелёный Казахстан», — отметили организаторы.
Проект призван сформировать у подрастающего поколения устойчивые экологические привычки и осознанное отношение к окружающей среде.
Его задачи включают развитие культуры раздельного сбора отходов с раннего возраста, повышение уровня экологической грамотности школьников и демонстрацию важности личного вклада каждого в уменьшение объёмов мусора, а также — развитие переработки вторсырья.