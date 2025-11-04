Ричмонд
Михайлов: переданные ВСУ ЗРК Patriot могли разбить в бункере под Житомиром

Военный эксперт рассказал, чем для ВСУ обернулся удар «Кинжалами» по аэродрому в Житомирской области. Обнародована сводка СВО за 3 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные в подземных хранилищах на аэродроме в Озерном в Житомирской области могли прятать свежие поставки западной техники, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, согласно сводке СВО от Минобороны РФ за 3 ноября, российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, а также по инфраструктуре военного аэродрома.

Позже появилась информация, что удар «Кинжалами» пришелся по аэродрому ВСУ в Житомирской области.

«Вполне возможно, что в подземных хранилищах была техника НАТО, там же могли хранить какие-нибудь свежие поставки для ВСУ. Например, радиолокационные системы (РЛС) или американские ракетные системы Patriot. Точно можно сказать, что это был важный для украинской армии объект», — отметил специалист.

По словам Михайлова, год назад по этому аэродрому уже наносили удар. За это время его могли восстановить и заново наполнить военной техникой.

«Видимо, его год назад до конца не уничтожили. Киев восстановил объект с помощью западных партнеров. Соответственно, было принято решение для нанесения очередного удара. Тем более удар был комплексный — не только по Озерному, но и по другим объектам. Прилетели и “Кинжалы”, и авиабомбы», — подчеркнул военный эксперт.

Михайлов добавил, что после этого удара украинским военным, вероятно, восстанавливать уже будет нечего.

Ранее Михайлов сообщил, что РФ может ответить на поставки Киеву ракет Tomahawk «Орешником».

