Суд рассмотрит апелляцию на арест депутата ДНР

Ранее, в начале октября, Басманный суд Москвы избрал в отношении Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере, а также в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.