Суд рассмотрит апелляцию на арест депутата ДНР

Московский городской суд назначил на 12 ноября слушание по апелляционной жалобе защиты, оспаривающей меру пресечения в отношении депутата народного совета Донецкой Народной Республики Татьяны Бондаренко. С соответствующими судебными материалами ознакомилось РИА Новости.
Ранее, в начале октября, Басманный суд Москвы избрал в отношении Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере, а также в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день заседания пресс-служба суда уточнила, что Бондаренко занимает выборную должность депутата парламента ДНР, где является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию. Известно, что она является уроженкой города Курска и была избрана в народный совет Донецкой Народной Республики в 2023 году.
