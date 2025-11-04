В МВД перечислили признаки мошеннических объявлений

Ранее аферисты начали использовать подмену номера телефона и тактику двойного агента. Метод сим-своппинга привлекает злоумышленников тем, что полностью исключает необходимость прямого контакта с жертвой. Для реализации этой схемы преступнику достаточно посетить салон мобильной связи и оформить перевыпуск SIM-карты на своё имя. Это позволяет получить доступ ко всей информации, хранящейся на носителе, и беспрепятственно проходить двухфакторную аутентификацию в различных сервисах.