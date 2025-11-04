Ричмонд
Песков: Сбор вопросов для прямой линии с Путиным начнется за две недели

Кремль начнет собирать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за две недели до ее старта. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, для этого процесса будет задействован весь инструментарий, «в том числе искусственный интеллект».

— Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев раскрыл, что Владимир Путин может провести прямую линию и большую пресс-конференцию 18 или 25 декабря.

17 сентября российский лидер также поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию, в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан.

2 октября Владимир Путин также посетил ежегодную пленарную сессию Международного клуба «Валдай». Политик затронул много важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».

