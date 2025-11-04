Диетолог Селезнева ответила, сколько хурмы можно съесть в день без вреда

В день можно съедать не больше 300 граммов хурмы — примерно два крупных плода или 3−4 небольших, предупредила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
По словам специалиста, та же дневная норма распространяется и на другие фрукты.
«Фруктов можно 200−300 граммов в день. Главное — следить за нормой сахаров в день», — отметила она.
Селезнева напомнила, что сахар содержится не только во фруктах, но и в некоторых овощах.
Отмечается, что хурма полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, пищеварения, иммунитета и кожи. В ней содержатся витамин С, бета-каротин, магний.
Однако не стоит есть хурму во время обострения хронических заболеваний ЖКТ.
Ранее диетолог Селезнева ответила, сколько пирогов можно съесть в день.