Диетолог Селезнева ответила, сколько хурмы можно съесть в день без вреда

Диетолог подчеркнула, что нужно контролировать количество употребляемого в день сахара. Селезнева объяснила, сколько можно съесть хурмы, чтобы не навредить своему здоровью.

Источник: Аргументы и факты

В день можно съедать не больше 300 граммов хурмы — примерно два крупных плода или 3−4 небольших, предупредила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

По словам специалиста, та же дневная норма распространяется и на другие фрукты.

«Фруктов можно 200−300 граммов в день. Главное — следить за нормой сахаров в день», — отметила она.

Селезнева напомнила, что сахар содержится не только во фруктах, но и в некоторых овощах.

Отмечается, что хурма полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, пищеварения, иммунитета и кожи. В ней содержатся витамин С, бета-каротин, магний.

Однако не стоит есть хурму во время обострения хронических заболеваний ЖКТ.

Ранее диетолог Селезнева ответила, сколько пирогов можно съесть в день.