Иванников назвал высадку спецназа ГУР в Покровске голливудской постановкой

Операция спецназа Главного управления разведки Украины, заброшенного в Покровск на американском вертолете и уничтоженного российскими дронами, является голливудской постановкой ВСУ.
Об этом в беседе с aif.ru сказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как сообщалось, спецназ ГУР предпринял попытку высадки с американского вертолета Black Hawk в районе Покровска, об этом стало известно 1 ноября. В результате 11 боевиков были уничтожены.
«“Черные ястребы” ГУР — проект информационного характера, направленный как на внутреннего украинского потребителя, так и на заграничного. В реальности представляет из себя голливудскую постановку, где крепкие парни с автоматами наперевес ловко прыгают с вертолета и проделывают различные акробатические номера», — отметил Иванников.
В пользу медийной постановки говорит то, что осуществить деблокаду Покровска такими силами было нереально. Но и в то, что целью операции с участием спецназовцев Буданова* могло быть выведение из города неких важных персон из числа командования, военный эксперт тоже не верит.
«Военные советники НАТО из Покровска и Мирнограда давно убежали, им дорога жизнь, осталась лишь часть наемников из Грузии и латиноамериканских стран, чья жизнь малоценна, и рисковать вертолетами ради такого сброда Сырский не намерен. Так что все геройство останется в кинохронике», — сказал Иванников.
Военный эксперт выразил уверенность, что Зеленскому не простят сдачу Покровска и Мирнограда, с освобождением которых российская армия выйдет на оперативный простор.
«Появятся дополнительные возможности для маневра и развития наступления на Дружковку и Славянск», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников сообщил, что в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) располагаются украиские склады с вооружением НАТО на полмиллиарда долларов.
Напомним, Андрей Марочко заявил, что после освобождения Димитрова ВСУ в Красноармейске будут окончательно окружены.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.