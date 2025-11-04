Ричмонд
Иванников назвал высадку спецназа ГУР в Покровске голливудской постановкой

Иванников заявил, что военные советники НАТО из Покровска и Мирнограда давно убежали. Операцию ГУР с высадкой спецназа он назвал голливудской постановкой.

Источник: Аргументы и факты

Операция спецназа Главного управления разведки Украины, заброшенного в Покровск на американском вертолете и уничтоженного российскими дронами, является голливудской постановкой ВСУ.

Об этом в беседе с aif.ru сказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как сообщалось, спецназ ГУР предпринял попытку высадки с американского вертолета Black Hawk в районе Покровска, об этом стало известно 1 ноября. В результате 11 боевиков были уничтожены.

«“Черные ястребы” ГУР — проект информационного характера, направленный как на внутреннего украинского потребителя, так и на заграничного. В реальности представляет из себя голливудскую постановку, где крепкие парни с автоматами наперевес ловко прыгают с вертолета и проделывают различные акробатические номера», — отметил Иванников.

В пользу медийной постановки говорит то, что осуществить деблокаду Покровска такими силами было нереально. Но и в то, что целью операции с участием спецназовцев Буданова* могло быть выведение из города неких важных персон из числа командования, военный эксперт тоже не верит.

«Военные советники НАТО из Покровска и Мирнограда давно убежали, им дорога жизнь, осталась лишь часть наемников из Грузии и латиноамериканских стран, чья жизнь малоценна, и рисковать вертолетами ради такого сброда Сырский не намерен. Так что все геройство останется в кинохронике», — сказал Иванников.

Военный эксперт выразил уверенность, что Зеленскому не простят сдачу Покровска и Мирнограда, с освобождением которых российская армия выйдет на оперативный простор.

«Появятся дополнительные возможности для маневра и развития наступления на Дружковку и Славянск», — подытожил Иванников.

Ранее Иванников сообщил, что в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) располагаются украиские склады с вооружением НАТО на полмиллиарда долларов.

Напомним, Андрей Марочко заявил, что после освобождения Димитрова ВСУ в Красноармейске будут окончательно окружены.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

