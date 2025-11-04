Ричмонд
Свердловскую область накроет аномальным холодом

В Свердловской области 4 ноября ожидается резкое похолодание до −19 градусов из-за антициклона, центр которого расположится над областью. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

Днем в Екатеринбурге температура опуститься до −6.

«В ночь на вторник центр антициклона расположится над Свердловской областью и над Южным Уралом. Причем, в регионе сохранится присутствие арктической воздушной массы. При ясной погоде и слабом ветре ожидается существенное выхолаживание приземных слоев воздуха», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Наиболее значительное похолодание прогнозируется вдоль восточного склона Уральских гор — в Свердловской и Челябинской областях. В восточных районах Свердловской области будет относительно тепло из-за облачности, которая сохранится до середины дня.

Ночью 4 ноября температура на востоке опуститься до −8..-13, в остальной части региона будет от −14 до −19 градусов. Днем антициклон сместится южнее, направление ветра изменится на противоположное, температура ожидается от −2 до −7 градусов. К вечеру западных границ региона достигнет теплый фронт, увеличится облачность. Ближе к полуночи в западных районах области начнется снег.

В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ночью температура составит −12…-14 градусов. Днем будет небольшое потепление до −6 градусов.