Свердловскую область накроет аномальным холодом

Ночью 4 ноября температура на востоке опуститься до −8..-13, в остальной части региона будет от −14 до −19 градусов. Днем антициклон сместится южнее, направление ветра изменится на противоположное, температура ожидается от −2 до −7 градусов. К вечеру западных границ региона достигнет теплый фронт, увеличится облачность. Ближе к полуночи в западных районах области начнется снег.