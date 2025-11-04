Мишустин встретился с Си Цзиньпином

Срочная новость.
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в китайской столице. По данным СМИ, политики встретились в Пекине. Детали разговора пока не раскрываются.
