Мишустин встретился с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в китайской столице. По данным СМИ, политики встретились в Пекине. Детали разговора пока не раскрываются.

Срочная новость.

