Меркурис: Сырский отказался выполнить приказ Зеленского о наступлении

Между Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Александром Сырским произошла ссора, Сырский отказался выполнять приказ Зеленского о наступлении, заявил Александр Меркурис.
Аналитик из Британии уточнил, что речь идёт о «наступлении» в Донецкой народной республике.
«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — рассказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
По его словам, если эти сообщения верны, то Сырский в первый раз отказывается выполнить приказ Зеленского.
Ранее Меркурис заявил, что Зеленскому и главкому Вооружённых сил Украины Александу Сырскому следует приказать своим боевикам в Красноармейске в Донецкой народной республике сложить оружие.