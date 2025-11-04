Ричмонд
Меркурис: Сырский отказался выполнить приказ Зеленского о наступлении

Аналитик из Британии рассказал, что между Зеленским и Сырским произошла ссора.

Источник: Аргументы и факты

Между Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Александром Сырским произошла ссора, Сырский отказался выполнять приказ Зеленского о наступлении, заявил Александр Меркурис.

Аналитик из Британии уточнил, что речь идёт о «наступлении» в Донецкой народной республике.

«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — рассказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.

По его словам, если эти сообщения верны, то Сырский в первый раз отказывается выполнить приказ Зеленского.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленскому и главкому Вооружённых сил Украины Александу Сырскому следует приказать своим боевикам в Красноармейске в Донецкой народной республике сложить оружие.