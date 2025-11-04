Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК Прикамья отправил разведчикам на фронт ноутбук и тепловизоры

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин передал гуманитарную помощь бойцам-разведчикам 104-й десантной дивизии, которые ведут боевые операции на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи отправили разведчикам тепловизоры и маскировочные сети.

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин передал гуманитарную помощь бойцам-разведчикам 104-й десантной дивизии, которые ведут боевые операции на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Помощь собрали сотрудники следственного управления и ветераны следствия на собственные средства. Приобретены ноутбук для операторов БПЛА, маскировочные сети, походные газовые плитки, оборудование для детекторов дронов, источники бесперебойного питания для зарядки радиостанций, ночных и тепловизионных прицелов и другие необходимые в боевой работе вещи», — сказано в telegram-канале ведомства.

Денис Головкин от лица коллектива поблагодарил военных за их службу и пожелал им успехов в боевых действиях. Передать помощь удалось через начальника разведки одного из подразделений, который находился в отпуске в Пермском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше