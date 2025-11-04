СК Прикамья отправил разведчикам на фронт ноутбук и тепловизоры

Следователи отправили разведчикам тепловизоры и маскировочные сети.
Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин передал гуманитарную помощь бойцам-разведчикам 104-й десантной дивизии, которые ведут боевые операции на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«Помощь собрали сотрудники следственного управления и ветераны следствия на собственные средства. Приобретены ноутбук для операторов БПЛА, маскировочные сети, походные газовые плитки, оборудование для детекторов дронов, источники бесперебойного питания для зарядки радиостанций, ночных и тепловизионных прицелов и другие необходимые в боевой работе вещи», — сказано в telegram-канале ведомства.
Денис Головкин от лица коллектива поблагодарил военных за их службу и пожелал им успехов в боевых действиях. Передать помощь удалось через начальника разведки одного из подразделений, который находился в отпуске в Пермском крае.