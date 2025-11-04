Российский тяжелоатлет Георгий Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы

А ранее российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до пяти матчей, приняв участие во втором голе команды в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на это «Коламбус» потерпели поражение со счётом 2:3, кроме того в составе отличились Майлз Вуд и Дентон Матейчук.