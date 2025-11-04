Ричмонд
Российский тяжелоатлет Георгий Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы

Российский тяжелоатлет Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, получив золото в весовой категории свыше 110 кг. Соревнования проходили в столице Албании.

Источник: Life.ru

В соревнованиях спортсмен установил новые молодёжные рекорды Европы, подняв 173 кг в рывке и 213 кг в толчке, что в сумме составило 386 кг. Турецкий атлет Селахаттин Алтын показал 371 кг и получил серебро, а бронзовую награду завоевал молдавский спортсмен Станислав Ужа с результатом 368 кг. В женской категории до 86 кг россиянка Мария Груздова заняла третье место, преодолев суммарно 235 кг.

А ранее российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до пяти матчей, приняв участие во втором голе команды в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на это «Коламбус» потерпели поражение со счётом 2:3, кроме того в составе отличились Майлз Вуд и Дентон Матейчук.

