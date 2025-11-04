ВС КНДР запустили десять ракет в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета

Военный министр США Пит Хегсет отправился с визитом в демилитаризованную зону, расположенную на границе Южной Кореи и КНДР. В это время в сторону Желтого моря запустили десять ракет. Вооруженные силы КНДР воспользовались для ударов реактивными системами залпового огня, пишет Yonhap.