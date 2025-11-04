Ричмонд
ВС КНДР запустили десять ракет в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета

КНДР направила ракеты на границу с Южной Кореей во время визита главы Пентагона в демилитаризованную зону.

Источник: Комсомольская правда

Военный министр США Пит Хегсет отправился с визитом в демилитаризованную зону, расположенную на границе Южной Кореи и КНДР. В это время в сторону Желтого моря запустили десять ракет. Вооруженные силы КНДР воспользовались для ударов реактивными системами залпового огня, пишет Yonhap.

В материале уточняется, что запуск произошел за час до визита Пита Хегсета. Саммит прошел 3 ноября.

«Наши военные внимательно следят за действиями Северной Кореи, поддерживая высокую совместную боеготовность Республики Корея и США», — утверждается в статье.

Тем временем американские военные уничтожили в водах Карибского бассейна катер. Судно, как утверждают власти США, перевозило наркотики. На борту находились трое мужчин. Все они погибли.