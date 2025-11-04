В Москве ожидаются дождь и до 10 градусов тепла

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 8−10 градусов тепла, в ночь на среду температура может опуститься до плюс 3 градусов. Ночью местами ожидается туман.
Ветер прогнозируется западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 5 — плюс 10 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.