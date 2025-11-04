Мужчина крал украшения своей возлюбленной, чтобы водить ее в рестораны

Первоначально девушка обнаружила пропажу наличных денег и золотых изделий бренда Cartier. Молодой человек сознался в сдаче этих вещей в ломбард, сославшись на финансовые затруднения, и впоследствии их вернул. Однако позднее выяснилось, что исчезли и другие ценности, принадлежавшие как самой потерпевшей, так и её матери. Несмотря на данные обещания вернуть похищенное, обвиняемый постоянно переносил сроки, что побудило семью обратиться в правоохранительные органы.