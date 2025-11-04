Мужчина крал украшения своей возлюбленной, чтобы водить ее в рестораны

Московский суд вынес обвинительный приговор молодому человеку, признав его виновным в совершении кражи ювелирных изделий и столового серебра из квартиры его собственной девушки. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, осужденный систематически похищал ценности на протяжении года, чтобы финансировать совместные посещения ресторанов.
Молодые люди познакомились в 2019 году на университетских курсах по биологии и состояли в отношениях до сентября 2023 года. В течение последнего года подсудимый регулярно выносил из квартиры возлюбленной украшения и серебро, которые затем сдавал в ломбард. Полученные средства он тратил на организацию досуга для пары.
Первоначально девушка обнаружила пропажу наличных денег и золотых изделий бренда Cartier. Молодой человек сознался в сдаче этих вещей в ломбард, сославшись на финансовые затруднения, и впоследствии их вернул. Однако позднее выяснилось, что исчезли и другие ценности, принадлежавшие как самой потерпевшей, так и её матери. Несмотря на данные обещания вернуть похищенное, обвиняемый постоянно переносил сроки, что побудило семью обратиться в правоохранительные органы.
В суде подсудимый частично признал свою вину, однако отрицал кражу золотого браслета, ссылаясь на то, что не помнит этого эпизода. Своё бездействие в вопросе компенсации ущерба он объяснил подавленным психологическим состоянием из-за содеянного и невозможностью трудоустроиться.
Суд квалифицировал его действия как кражу в особо крупном размере и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск о возмещении материального ущерба был удовлетворён, однако в компенсации морального вреда суд отказал. Подсудимый был взят под стражу непосредственно в зале судебного заседания после оглашения приговора, вступившего в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию на арест депутата ДНР.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.