В ночь на 4 ноября в двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку

В Чертковском и Шолоховском районах сбили вражеские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 ноября в двух районах Ростовской области были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

— Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — говорится в сообщении.

По данным минобороны, воздушная атака началась вечером 3 ноября и продолжалась несколько часов. В этот период над Ростовской областью были сбиты семь БПЛА противника.

Всего же с 20 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, по три — над Белгородской и Воронежской.

Поздно вечером 3 ноября над Ростовской областью сбиты семь БПЛА.

