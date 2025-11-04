В России создали батарею для дронов, заряжаемую электромагнитными волнами

«Электромагнитное частотное питание — новая технология, позволяющая передавать энергию на беспилотный аппарат через электромагнитные волны без необходимости прямого физического подключения. Эта технология дает возможность передавать электрическую энергию на расстояние до нескольких сотен метров, что является идеальным решением для беспилотных летательных аппаратов, которые могут оставаться в воздухе на длительные периоды времени в процессе полета без необходимости возвращаться на землю для замены или подзарядки аккумуляторов», — говорится в патенте.