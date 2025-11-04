Слюсарь: в Ростовской области ликвидированы и перехвачены БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в двух районах Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы.
«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Напомним, в ночь на воскресенье в результате атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области пострадали два человека. По словам Слюсаря, повреждения получили два жилых здания, а также загорелся легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в пяти районах Ростовской области.