Слюсарь: в Ростовской области ликвидированы и перехвачены БПЛА ВСУ

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в двух районах Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.

Напомним, в ночь на воскресенье в результате атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области пострадали два человека. По словам Слюсаря, повреждения получили два жилых здания, а также загорелся легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в пяти районах Ростовской области.

