Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове вечером 3 ноября эвакуировали торговый центр «РИО»

В донской столице посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 3 ноября эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Рио». Об этом сообщили жители донской столицы в сообществе «Это Ростов новости».

Очевидцы разместили кадры с мест событий в 18.45. На них видно, как территорию вокруг торгового центра на проспекте Ленина оцепили красно-белой лентой. На месте дежурили представители экстренных служб, в том числе, Росгвардии. Сотрудники и посетители стояли на улице и снимали происходящее камерами мобильных телефонов. По словам ростовчан, поводом для эвакуации послужил звонок о минировании.

— Мы как раз были там с двумя детьми. Охрана сработала четко. Нас вывели через эвакуационный выход, — рассказала одна из посетительниц торгового центра.

Официальной информации по поводу случившегося не поступало.

Читайте также.

В Ростове из-за угрозы теракта эвакуировали сотни посетителей торгового центра «РИО».