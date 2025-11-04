В Ростове вечером 3 ноября эвакуировали торговый центр «РИО»

В Ростове 3 ноября эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Рио». Об этом сообщили жители донской столицы в сообществе «Это Ростов новости».
Очевидцы разместили кадры с мест событий в 18.45. На них видно, как территорию вокруг торгового центра на проспекте Ленина оцепили красно-белой лентой. На месте дежурили представители экстренных служб, в том числе, Росгвардии. Сотрудники и посетители стояли на улице и снимали происходящее камерами мобильных телефонов. По словам ростовчан, поводом для эвакуации послужил звонок о минировании.
— Мы как раз были там с двумя детьми. Охрана сработала четко. Нас вывели через эвакуационный выход, — рассказала одна из посетительниц торгового центра.
Официальной информации по поводу случившегося не поступало.
