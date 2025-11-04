Губернатор Омской области поздравил жителей региона с Днем народного единства

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с государственным праздником — Днем народного единства.
«Во все времена люди объединяются во имя защиты Родины. Сегодня единство и общественное согласие имеют особую ценность. Это залог стойкости перед лицом испытаний и уверенности в нашей общей Победе над любым врагом. С праздником!» — отметил глава региона.
День народного единства, отмечаемый ежегодно 4 ноября, символизирует сплоченность многонационального народа России и его способность преодолевать кризисы, опираясь на взаимопомощь и патриотизм.
День народного единства был учрежден Федеральным законом от 29 декабря 2004 года. Праздник отмечается в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.