Губернатор Омской области поздравил жителей региона с Днем народного единства

Виталий Хоценко назвал сплоченность и согласие основой стойкости перед любыми вызовами.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с государственным праздником — Днем народного единства.

«Во все времена люди объединяются во имя защиты Родины. Сегодня единство и общественное согласие имеют особую ценность. Это залог стойкости перед лицом испытаний и уверенности в нашей общей Победе над любым врагом. С праздником!» — отметил глава региона.

День народного единства, отмечаемый ежегодно 4 ноября, символизирует сплоченность многонационального народа России и его способность преодолевать кризисы, опираясь на взаимопомощь и патриотизм.

День народного единства был учрежден Федеральным законом от 29 декабря 2004 года. Праздник отмечается в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.