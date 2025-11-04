Общественный деятель Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми

Ранее суд заключил под стражу двух новых участников уголовного дела о торговле несовершеннолетними, в котором фигурирует Ирина Рудницкая. Следствие установило, что в феврале 2025 года супружеская пара пыталась приобрести новорождённого через нелегально находящуюся в России женщину. Медик частной клиники в Щёлкове за 150 тысяч рублей согласилась провести роды и оформить документы на имя «покупателей».