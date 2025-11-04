В Госдуме предложили ввести зарплату для родителя, воспитывающего ребенка

В России необходимо ввести государственную заработную плату для одного из родителей, который занимается воспитанием детей. Такое мнение в понедельник, 3 ноября, выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Парламентарий уже направил соответствующее обращение главе Минтруда Антоне Котякову. По его словам, в стране до сих пор не решен вопрос последекретной поддержки родителей.
Часто за ребенком необходимо пристально следить — вплоть до достижения им 6-летнего возраста. Из-за этого одному из супругов приходится оставлять карьеру ради семьи.
— Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста, — цитирует Милонова агентство RT.
Многодетными в России считаются семьи, в которых есть три и более ребенка. О том, какие документы требуются для оформления статуса многодетной семьи, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.